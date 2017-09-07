"Дом.ru Бизнес" интегрировал облачную телефонию в систему автоматизации компаний сферы услуг – YCLIENTS

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" реализовал новую возможность для корпоративных клиентов облачной телефонии, добавив интеграцию с системой автоматизации салонов красоты, барбершопов и других компаний сферы услуг – YCLIENTS.

Система автоматизации YCLIENTS позволяет записывать клиентов на различные услуги с помощью виджета онлайн-записи на сайте компании, а также в социальных сетях и мобильных приложениях. Система предоставляет возможность вести базу клиентов, рассылать sms, email и push-уведомления, настраивать различные виды программ лояльности. Кроме того, сервис автоматизирует внутренние бизнес-процессы: позволяет вести складской и финансовый учет, управлять филиалами сетевых компаний, осуществляет автоматический расчет зарплат сотрудников. YCLIENTS используют более 5000 компаний: салоны красоты, барбершопы, медицинские центры, квеструмы, автосервисы.

Подключение облачной телефонии "Дом.ru Бизнес" в систему YCLIENTS позволит уже при входящем звонке видеть имя клиента и телефон, а также быстро записать клиента к специалисту. Вся история и записи звонков будут зафиксированы в карточке клиента, где можно оставлять неограниченное количество комментариев и просматривать историю взаимоотношений с клиентом напрямую из окна записи, загружать файлы клиента и получать доступ к ним прямо из YCLIENTS. В интерфейсе также есть возможность загрузить фотографию клиента, которая будет выводиться в окне записи при входящих звонках и онлайн-записях. Для каждого клиента можно хранить уникальный дополнительный номер телефона и идентифицировать посетителя по любому из номеров. В списке клиентов доступен фильтр по дате рождения, он позволяет отслеживать приближающиеся дни рождения клиентов и поздравлять их лично.

Новая версия облачной АТС "Дом.ru Бизнес" с десятками ключевых преимуществ для роста продаж стала доступна клиентам оператора этим летом. Уже более 600 клиентов по достоинству оценили единый многоканальный номер с короткой внутренней нумерацией, голосовое приветствие и меню распределения звонков на сотрудников или по отделам, подробную статистику принятых и пропущенных вызовов, перехват звонков, черный список, голосовую почту, переадресации на мобильный телефон, записи разговоров и многое другое.

Интеграция осуществляется бесплатно и доступна в Личном кабинете клиента "Дом.ru Бизнес" при подключении опции "Интеграция c CRM-системами".

Для автоматизации продаж телефония интегрируется также с другими популярными CRM-системами: amoCRM, Битрикс24, Retail CRM, Roistat и ПраймГейт. Можно совершить, отклонить или послушать звонок прямо из CRM, проследить всю историю коммуникаций с клиентом. Интеграция с другим программным обеспечением клиента происходит через открытый код rest API.