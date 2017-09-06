Взрослые тюменцы стали чаще болеть энтеровирусом

В Тюменской области очередной сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

Ранее для снижения распространения инфекции среди населения в Тюмени приостановили работу бассейнов, детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах, батутов и боулингов для детей и подростков. В профилактических целях был введен режим гиперхлорирования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть.

Предпринятые меры позволили стабилизировать ситуацию – с 21 августа отмечено значительное снижение заболеваемости энтеровирусными инфекциями среди населения, тенденция к снижению продолжается.

Однако на прошлой неделе, с 28 августа по 3 сентября, возрос удельный вес взрослых в возрастной структуре заболевших энтеровирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Ведущими путями передачи инфекции являются воздушно-капельный и контактно-бытовой. Как защитить себя и близких от заражения, можно узнать здесь. Консультации Управления Роспотребнадзора по профилактике энтеровирусных инфекций проводятся по телефону "горячей линии" 8-904-492-92-30.

Продолжается мониторинг за заболеваемостью ЭВИ, усилен контроль за проведением противоэпидемических мероприятий во всех муниципальных образованиях. Ситуация находится на контроле Управления.