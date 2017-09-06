Безопасность на территории Тобольского кремля обеспечивается в круглосуточном режиме

В связи с усилением мер безопасности все объекты Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника находятся на особом контроле, сообщили в пресс-службе ТИАМЗ.

Обеспечение мер безопасности обсудили в Тобольском музее-заповеднике на лекциях с участием представителей управления ГОЧС Тобольска и вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Представители силовых ведомств затронули две главные темы. Заместитель начальника управления ГО ЧС Тобольска Роберт Мирязов рассказал о действиях при угрозе совершения террористических актов. Начальник ПЦО Тобольского МОВО - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области" Максим Клим дал рекомендации по о защите музейных предметов с помощью технических средств охраны.

На территории Тобольского кремля осуществляется круглосуточное наблюдение за допуском граждан и автотранспорта, производится контроль за вносимыми и ввозимыми на территорию грузами и предметами ручной клади, отрабатывается взаимодействие при возникновении, нейтрализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.