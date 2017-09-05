Комуникабельных и культурных студентов тюменских вузов приглашают на кастинг

В Тюмени 8 сентября пройдет региональный кастинг на конкурс "Мисс и Мистер Студенчество России – 2017".

Принять участие в отборе могут девушки и молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет и ростом от 168 до 195 см, обучающиеся в вузах Тюменской области. Конкурсантам необходимо обладать навыками сценической культуры, умением общаться с аудиторией, коммуникабельностью, знанием этикета. Приветствуются интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство, спортивная подготовка. Важное условие: без академических задолженностей в вузе.

Мероприятие будет проходить в ДТиС "Пионер" с 15:00 в два этапа - презентация участников и кусочек творческого номера.

Заявки на участие принимаются до 5 сентября на почту misstudent72@gmail.com. Организатором является Российский союз молодежи. Подробную информацию можно получить у руководителя регионального этапа Евгении Шафорост.

Победители регионального этапа примут участие в финале XI Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта "Мисс и Мистер Студенчество России – 2017".

Напомним, в прошлом году студентка ТюмГУ Юлия Девяткова (фото) на конкурсе "Мисс Студенчество России" получила титулы Мисс интеллект, Miss Media Family Russia и титул 2-й Вице-мисс Студенчество России.