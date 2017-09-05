Discovery разыграет электровелосипед среди клиентов "Дом.ru" нужно поставить

На канале Discovery Channel стартует цикл программ "Сделано в России". Зрители познакомятся с историями обычных людей, которые совершают подвиги каждый день, просто выполняя свою работу.

Все пользователи цифрового ТВ от "Дом.ru" в 11 городах*, включая Тюмень, могут принять участие в эксклюзивном конкурсе, приуроченном к премьере, и выиграть один из 6 призов - моторную лодку Аква-2800, моноколесо KingSong 14D 340, игровую приставку PlayStation 4 Pro 1 Tb, видеокамеру GoPro HERO5, рюкзак Bergans Trollhetta 95 или квадрокоптер Dji PHANTOM 3 STANDARD. Для этого достаточно набрать максимум баллов в играх на сайте discovery.domru.ru. Игры будут появляться на сайте после выхода в эфир очередной программы. Среди тех, кто примет участие во всех этапах акции, будет разыгран главный приз – электровелосипед Townie GO! 8i Bosch Ebony Men. Полные условия акции доступны на discovery.domru.ru.

Цикл "Сделано в России" объединяет 6 программ: "Балтфлот", "Танки", "Платформа", "Горная бригада", "Саперы", "Хранители земли леопардов". Все проекты сняты на территории России и охватывают максимально широкую географию. Их участники служат на подводных лодках и боевых кораблях, восстанавливают легендарные бронемашины советской эпохи, обезвреживают мины, защищают рубежи Родины от нарушителей, спасают леопардов от браконьеров. Все они разные, их разделяют тысячи километров, но объединяет любовь к своей работе и своей стране.

"Сделано в России" будет выходить на Discovery Channel по понедельникам, с 4 сентября в 21.00 по МСК. Пользователи цифрового ТВ "Дом.ru TV" могут смотреть канал на экране ТВ, в одноименном мобильном приложении или на сайте http://tv.domru.ru.

*Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, Челябинск.