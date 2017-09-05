На Ямале построят инклюзивный детсад

Детсад "Вининклюзия" для особенных детей появится в Новом Уренгое. Старт его строительству 3 сентября дали губернатор округа Дмитрий Кобылкин, глава муниципалитета Иван Костогриз и представители компании Wintershall – инициатора проекта.

Уникальное по оснащению и наполнению дошкольное учреждение рассчитано на 200 детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. К каждому особому ребенку найдут индивидуальный подход. Предполагается, что дети с ограниченными возможностями здоровья получат образование в специально разработанной для них среде. На территории "Вининклюзии" будут располагаться изостудия, мастерские, зимний сад и бассейн в полностью безбарьерной среде. Цель создания такого детсада – не только дать дошкольное образование детям с инвалидностью, но и организовать для них совместные занятия со здоровыми сверстниками, чтобы адаптация и принятие были взаимными. Помимо прочего, на базе детского сада планируется разместить центр комплексной помощи для оказания психолого-педагогических и медико-социальных услуг.

В ходе праздничной церемонии на строительной площадке была заложена капсула с посланием будущим воспитанникам детсада, их родителям и педагогам.