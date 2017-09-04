Тюменские врачи избавили пациента от гигантской грыжи

Хирурги торакального отделения "Областной клинической больницы №1" провели сложнейшую операцию при гигантской грыже. Размер грыжи достигал 45 см и занимал более трех областей брюшной полости. Пациент ходил с ней целых 10 лет! За последний год это первый подобный случай.

Если операции по поводу небольших брюшных грыж отработаны уже давно, то случаи с большими и гигантскими - занимают всего 10% и имеют ряд сложностей. Несмотря на это, в Торакальном отделении "ОКБ №1" успешно применяют опыт хирургического лечения даже таких сложных случаев.

Для устранения грыжи использовалась методика комбинированной сепарационной герниопластики с эндопротезированием брюшной стенки сетчатым имплантатом. Данный вид операции представляет собой реконструктивно-пластическое вмешательство, восстанавливающее анатомическую целостность и функциональную полноценность передней брюшной стенки.

Операция осложнилась и тем, что мышцы и сухожилия брюшной стенки потеряли свою эластичность и были деформированы. Однако благодаря опыту и мастерству врачей операция прошла успешно - пациент готовится к выписке и дальнейшему курсу реабилитации.

Врачи напоминают: безопасных грыж не бывает, всегда могут возникнуть осложнения. Наиболее опасным из них является ущемление органов и как следствие - некроз ткани. Если при этом ущемленным оказался жизненно важный орган, то отсчет времени идет на минуты – возникает вопрос жизни и смерти.

"Специалисты "ОКБ №1" рекомендуют оперативно реагировать на любые нехарактерные изменения в теле и регулярно посещать лечащего врача с целью профилактики различных заболеваний", - отмечает представитель пресс-службы медучреждения Тамара Шаргина.