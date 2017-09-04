Тюменцы наведут порядок возле ТЭЦ-2

Ежегодная мусороуборочная акция "Сделаем!" пройдет 9 сентября с 12:00 до 15:00 в лесополосе возле ТЭЦ-2 в Тюмени.

"Участие в уборке для меня - возможность оказать быструю и действенную помощь экологии и внешнему виду нашего города. В рамках акции я буду курировать раздельный сбор пластика на переработку. Полученные от сдачи отходов средства пойдут на благотворительность", - говорит заместитель руководителя комиссии по экологии молодёжной администрации Тюмени Наталья Котельникова.

Всероссийская уборка "Сделаем!" - это часть всемирной кампании "Let's do it!". Её история начинается в 2008 году. Тогда за один день Эстония силами добровольцев под руководством Райнера Нылвака была очищена от мусора. Это событие породило мировое движение под общей целью. В России акция проходит практически во всех городах с 2012 года: гражданский проект призывает людей не только на участие в уборке, но и на сортировку мусора, экономию природных ресурсов и ведение более экологичного образа жизни в целом.

В Тюменской области организатором акции является Добровольческий молодёжный центр "GRЕЕN HELPERS" при поддержке Управления Росприроднадзора по Тюменской области на средства муниципального гранта Тюмени и в партнёрстве с Ассоциацией детских и молодёжных общественных объединений Тюменской области.

К участию в акции приглашаются все горожане, узнать подробности о том, как идёт подготовка в Тюмени, можно здесь. Уборка состоится при любых погодных условиях, мешки и перчатки будут выдаваться на месте, отмечают организаторы