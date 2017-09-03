Тюменцы включаются в волонтерское движение

Более 10 тысяч жителей Тюменской области с начала 2017 года стали волонтерами, из них более 700 человек – сами пожилые люди. За это время они помогли почти семи тысячам пожилых людей и инвалидов.

Как сообщили в департаменте социального развития региона, работа с волонтёрами ведется во всех учреждениях социального обслуживания населения Тюменской области. Участники движения организуют общение людей старшего поколения, привлекают их к регулярной совместной деятельности, досугу, проводят занятия по рукоделию, кулинарии, садоводству. Волонтеры вывозят своих подопечных на экскурсии и в паломнические поездки, устраивают совместные выходные, праздники, прогулки, благотворительные концерты. Кроме того, добровольцы помогают в быту, сопровождают в поликлиники и учат обращаться с современной техникой и мультимедийными возможностями.