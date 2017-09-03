В Тюмени выбирают лучшего врача

16:44 03 сентября 2017
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mtdata.ru
| Фото: mtdata.ru

Конкурс профессионального мастерства среди врачей и медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения проходит в Тюмени. Онлайн-голосование уже ведется по номинациям "Народный доктор" и "Поликлиника – доступность, качество, комфорт".

Победителя конкурса будут выбирать по двухуровневой системе оценки: экспертной комиссией и народным голосованием. Каждый тюменцев может высказать свое мнение о любимом враче на официальном сайте департамента здравоохранения, а также принять участие в открытом голосовании за лучшую поликлинику города. Опрос продлится до 30 сентября.

По решению поликлиники медицинские работники могут быть выдвинуты еще на несколько номинаций: "Врач – профессия души", "Милосердие и профессионализм" для среднего медперсонала и "Вместе к успеху", где оценивается практика применения новых технологий организации на терапевтическом участке при непосредственном участии участкового врача-терапевта. Итоги конкурса будут подведены в конце года, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: голосование , поликлиники , конкурс
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