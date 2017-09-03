Тюменцы старше 55 лет примут участие в фотоконкурсе "Элегантный возраст"

Фотоконкурс "#ЭлегантныйВозраст", приуроченный к празднованию Международного дня пожилых людей, стартует в Тюменской области.

С 1 по 20 сентября любой житель региона может опубликовать одну или две фотографии пожилого возраста в Facebook, VK, Instagram или "Одноклассниках" с хэштегами #СфоткайсяСбабулей, #СфоткайсяСдедулей (на выбор). Затем на сайте "Мой портал" начнется народное голосование, которое продлится до 1 октября. Каждый посетитель портала сможет отдать свой голос за участника не больше одного раза в сутки. Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно будет в специальном положении на странице проекта.

Подведение итогов народного голосования и награждение победителей состоится 1 октября на ежегодном Областном форуме "На 55 с плюсом!". Первое, второе и третье места займут участники, работы которых наберут большее количество народных голосов, четвертое место займет случайный победитель конкурса, определенный при помощи специального сервиса. Финалистов конкурса наградят дипломами участников, а также ценными призами и подарками, пишет "Мой портал".