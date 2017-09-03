Тюменцы зрелого возраста учатся активному долголетию

Более трех тысяч жителей Тюменской области занимаются школах активного долголетия, организованных на базе социальных и медицинских учреждений региона. Здесь тюменцев учат, как правильно организовать свою жизнь в зрелом возрасте.

Как сообщили в областном департаменте социального развития, за первое полугодие 2017 года занятия проводились в 23 учреждениях социального обслуживания населения и в 19 учреждениях здравоохранения. Программа подразумевает ежемесячные уроки на темы, связанные с основами правильного питания в пожилом возрасте, домашней диетологией, мерами социальной поддержки пожилых людей, принципами активного долголетия и многим другим. Занятия проводят офицеры полиции, представители сферы культуры, ЖКХ, Пенсионного фонда, а также узкие специалисты по отдельным направлениям медицины.

В Тюмени занятия посещают более полутора тысяч слушателей, они организованы не только в поликлиниках и учреждениях соцзащиты, но и на базе "Областного геронтологического центра".

Именно этот центр стоял у истоков создания школ активного долголетия в 2012 году. И с этого времени в геронтологическом центре ежегодно в ней обучаются более сотни горожан пожилого возраста и инвалидов.