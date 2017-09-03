Тюменцы могут помочь школьникам из семей в трудной жизненной ситуации

Тюменский дом милосердия "Богадельня" продолжает помогать детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, собраться в школу. В сентябре сбор вещей ведется для шести семей. Школьники нуждаются в форме, обуви и канцелярии.

Например, третьекласснику Артёму необходимы черные брюки, вязаный жилет, осенние ботинки, сумка для сменной обуви. Девятилетнему Данилу — кеды, шорты и футболка для занятий физкультурой. Пятнадцатилетней Кате — спортивная футболка, кроссовки и балетки. Также детям понадобятся тонкие тетради, ручки, альбомы и кисти для рисования, дневники, пеналы, цветные и простые карандаши.

Всего волонтеры рассчитывают помочь девятерым детям в возрасте от 6 до 15 лет, пишет "Вслух.ру".

С полным список необходимого можно ознакомиться в официальной группе учреждения в социальной сети "Вконтакте".