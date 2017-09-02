Госавтоинспекция проверила безопасность тюменских пешеходных переходов

19:14 02 сентября 2017
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today.kz

В преддверии учебного года в Тюменской области обследованы и приведены в нормативное состояние все пешеходные переходы для безопасного передвижения школьников, сообщили в пресс-службе губернатора.

В Тюменской области 3711 нерегулируемых пешеходных переходов, ещё на 663-х переходах движение регулируется светофорами. Каждый пятый пешеходный переход расположен у образовательных учреждений.  

ГИБДД усилила контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. В этом году более 12-ти тысяч водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов.  

Госавтоинспекция призывает автомобилистов приучить себя автоматически снижать скорость на участках улиц у школ и детских садов. От этого зависит безопасность наших детей.

Теги: пешеходный переход , ГИБДД , безопасность
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