Госавтоинспекция проверила безопасность тюменских пешеходных переходов

В преддверии учебного года в Тюменской области обследованы и приведены в нормативное состояние все пешеходные переходы для безопасного передвижения школьников, сообщили в пресс-службе губернатора.

В Тюменской области 3711 нерегулируемых пешеходных переходов, ещё на 663-х переходах движение регулируется светофорами. Каждый пятый пешеходный переход расположен у образовательных учреждений.

ГИБДД усилила контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. В этом году более 12-ти тысяч водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов приучить себя автоматически снижать скорость на участках улиц у школ и детских садов. От этого зависит безопасность наших детей.