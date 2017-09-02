Тюменцы стали осторожнее выбирать грибы

Тюменские грибники стали опытнее и осторожнее, о чем свидетельствует статистика. За лето с отравлением в токсикологическое отделение тюменской ОКБ №1 было госпитализировано всего 5 человек. По данным медиков, все случаи не считаются тяжелыми. Это лучший показатель за последние годы: с 2013 по 2016 годы число отравлений колебалось в пределах 43-55 случаев, пишет "Тюмeнская линия".

Чтобы не пополнить статистику, управление Роспотребнадзора по Тюменской области советует грибникам придерживаться ряда правил:

1. Собирайте в лесу только те грибы, в съедобности которых уверены. В случае сомнений не следует употреблять их в пищу и пробовать на вкус в сыром виде.

3. Никогда не собирайте перезрелые, ослизлые, червивые и испорченные грибы.

4. Не ешьте грибы в сыром виде.

5. Не собирайте грибы, даже заведомо съедобные, в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог. Грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу.

Принесенные домой грибы должны быть в тот же день разобраны по отдельным видам и вновь тщательно просмотрены. Все сомнительные, а также перезрелые, дряблые и червивые грибы нужно выбросить. Нижнюю часть ножки, загрязненную землей, срезают, а грибы тщательно отмывают от песка и сора. У некоторых грибов (маслята) снимают со шляпки пленку, покрытую слизью. Приготовить грибы нужно в день сбора.