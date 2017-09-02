Тюменские несырьевые компании налаживают экспорт

15:14 02 сентября 2017
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dostyp.com.ua

Развитие несырьевого экспорта товаров, работ и услуг предприятий Тюменского района обсудили на прошедшей в районной администрации встрече.  В мероприятии приняли участие 20 местных предпринимателей, в том числе и те, кто уже занимается экспортом, рассказали в пресс-службе губернатора.

Так, например, Боровская птицефабрика, одна из крупнейших в Европе, производит более миллиарда яиц в год и поставляет их не только по всей России, но и в соседний Казахстан. Завод  по производству стеклотары "Стеклотех" также сотрудничает с Казахстаном,  а иван-чай агрофирмы  "Русич" пьют в Китае и странах ближнего зарубежья.

Потенциальным экспортерам рассказали о планах Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" - об образовательных и выездных мероприятиях на 2017 год, международных выставках и бизнес-миссиях.

Участники также познакомились с механизмами государственной поддержки предприятий, сопровождения инвестиционных проектов и программами по инвестиционным займам Инвестиционного агентства и "Фонда микрофинансирования Тюменской области".

Теги: предприятия , экспорт , завод
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