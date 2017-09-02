В Тюмени пройдет ярмарка вакансий для пенсионеров

Ярмарка вакансий для пожилых людей пройдет в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района 14 сентября. Мероприятие пройдет в рамках акции "Пусть осени жизни будет золотой".

Ярмарка соберет именно тех работодателей, которые готовы принять на работу людей пенсионного и предпенсионного возраста по различным специальностям. На ярмарке будет возможность оставить работодателям свое резюме, лично обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании на заинтересовавшую должность, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".

Пожилых людей ждут с 10 до 12 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Республики,204 В, корп. 3. Номер горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.