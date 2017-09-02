Новую модель допобразования внедряют в Тюменской области

Приоритетные направления развития региональной системы дополнительного образования обсуждались в преддверии нового учебного года во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

По словам директора Института развития образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ирины Абанкиной, Тюменская область – один из немногих регионов, где налажено межведомственное взаимодействие и комплексный подход к вопросам образования и воспитания подрастающего поколения.

Региональная программа развития образования успешно прошла отбор на министерском уровне и получила субсидию на реализацию из федерального бюджета. Поддержано два проекта – формирование модельного центра дополнительного образования на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" и создание детского технопарка "Кванториум" для освоения естественно-научных и технических программ.

Ирина Абанкина подчеркнула, что конкурентоспособность дополнительного образования детей повысится благодаря внедрению механизмов персонифицированного финансирования. Семьям выдадут индивидуальный сертификат, который ребенок сможет использовать для бесплатного обучения в выбранном кружке. Пока в порядке эксперимента новшество коснется только младших школьников.

Начальник управления молодежных и профилактических программ департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Оксана Савинова сообщила, что новая модель дополнительного образования детей предусматривает формирование многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, базирующейся на государственно-частном партнерстве и реализации современных программ дополнительного образования с целью выявления и развития таланта каждого ребенка.

Принята и "дорожная карта" по повышению зарплаты педагогам, улучшению материальной и методической базы. В сферу допобразования будут вовлекаться активисты молодежной политики, успешно реализовавшие социальные проекты.