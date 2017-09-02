Выставка, посвященная бойцам Восточного фронта, открылась в Заводоуковске

В заводоуковском музее открылась выставка "Солдаты Восточного фронта", приуроченная к 72-ой годовщине победы над Японией. Экспозиция посвящена ратному подвигу 1300 заводоуковцев, принимавших участие в боях на Дальнем Востоке.
Посетители выставки смогут услышать живые голоса участников тех далёких событий: Алексея Бородулина и Григория Егорова, Сергея Иванова и Дмитрия Зырянова, Николая Сахарова и Геннадия Москвина. Их воспоминания сохранились в видеотеке музея.
Эти уникальные документы эпохи после завершения работы выставки будут выложены для общего доступа на сайтах Заводоуковского краеведческого музея.
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