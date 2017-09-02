Участники конкурса "Моя идея" получают советы от тюменских экспертов

В Тюменской области продолжается грантовый конкурс "Моя идея". До 3 сентября участники могут получить индивидуальные консультации экпертов.

Чтобы получить обратную связь, руководителям проектов нужно подать заявку на участие в конкурсе на сайте: idea.moi-portal.ru и записаться на консультацию у менеджера "Моей идеи".

В экспертный состав конкурса входит 24 специалиста, среди которых председатель комитета по молодежному предпринимательству ТРО общественной организации "ОПОРА России" Артем Андросов, продюсер, директор творческого кластера "Медиаполис" Маргарита Посадских, руководитель регионального проекта "Моя территория" Ольга Петрушина.

Заявку на участие во второй волне грантового конкурса "Моя идея" можно подать до 3 сентября.

Свое участие во второй волне конкурса уже подтвердило более 40 проектов. Среди них занятия на батуте для детей с аутизмом и ДЦП, скейт-парк на набережной, форум технологических предпринимателей и другие молодежные инициативы. Со всеми проектами-участниками можно ознакомиться на сайте: idea.moi-portal.ru.

Напомним, что по итогам первой волны гранты на реализацию получили 28 социальных проектов. В 2017 грантовый фонд конкурса "Моя идея" увеличен до 3,5 млн рублей. Заявить свой социальный проект может любая команда энтузиастов из Тюменской области с руководителем в возрасте от 18 до 35 лет, пишет "Мегaтюмень".