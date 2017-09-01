Тюмень за день: 31 августа

В тюменских библиотеках отведут месяц для забывчивых читателей

С 1 по 30 сентября во всех библиотеках централизованной библиотечной системы Тюмени пройдет месяц забывчивого читателя.

В Тюмени 155 ушедших из дома детей пришлось искать с помощью полиции

В областном центре с начала 2017 года зарегистрировано 155 фактов ухода несовершеннолетних из дома. Все ребята к настоящему времени найдены. В основном это подростки 16–18 лет.

Тюменские авиамоделисты победили на чемпионате России

Сборная Тюменской области заняла первое место на прошедшем в конце августа чемпионате России по авиамодельному спорту в классе F-2D. Соревнования проходили в Липецкой области, в турнире состязались 62 экипажа.

В Тюмени завершились летние испытания теплосетей

С 22 мая по 30 августа специалисты компании "Тепло Тюмени" проверили на прочность и плотность 507 километров муниципальных тепловых сетей. В ходе гидравлических испытаний было выявлено 59 повреждений. Они были зафиксированы на улицах Ставропольская, Федорова, Московский тракт и на ряде других участков.

Тюменские образовательные учреждения полностью укомплектованы педагогическими кадрами

Образовательные организации региона укомплектованы педагогическими кадрами на 100%. В новом учебном году приступят к работе более 400 молодых педагогов. Все они — выпускники педагогических специальностей.