Тюменцы узнают, как учились школьники 100 лет назад

Тюменское музейно-просветительское объединение подготовило к новому учебному году специальную акцию "Пятерка". Участники экскурсии по новому фондохранилищу смогут узнать, как учились школьники и студенты Тюмени более века назад, рассказали в пресс-службе учреждения.

Экскурсия будет проводиться каждый пятый день сентября в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00. На выставке "Тюменские учебные заведения конца XIX – первой половины ХХ вв." посетители увидят фотографии тюменского реального училища, коммерческого училища Колокольниковых, женской гимназии, узнают, как учились тюменские школьники и студенты, какие у них были учебники, предметы, прописи, тетрадки, документы об окончании учебных заведений. Информацию дополнит рассказ об известных людях, окончивших местные школы и вузы.

Также в экскурсию включено посещение выставки "История чернильницы" и выставки "Школьная страна", на которой представлен интерьер школьного класса второй половины ХХ века.

Записаться на экскурсии можно по телефону 8 (3452) 45-35-90. Стоимость билета для взрослых – 200 руб., школьников – 100 руб., студентов – 100 руб., пенсионеров – 100 руб. Продолжительность экскурсии — 45 минут.