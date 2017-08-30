Tele2 обновляет тарифный план "Мой разговор" в Тюменской области

Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает об изменениях в линейке тарифов "Мой Tele2". Новое предложение включает безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на номера Tele2, которые не уменьшают пакет минут.

Обновленный тарифный план "Мой разговор" доступен для подключения с 30 августа 2017 года и включает 3 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на телефоны Tele2 России, 250 минут на остальные телефоны домашнего региона, 50 SMS, а также возможность общения в социальных сетях (Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники") и мессенджерах (WhatsApp, Viber и Там-там) без расходования основного пакета интернет-трафика. Стоимость абонентской платы на новом тарифе составляет 190 рублей в месяц.

Использование пакета интернета, включенного в тариф, происходит при открытии страниц, содержащих ссылки, картинки, видео-ролики, для отображения которых требуется соединение с внешними ресурсами; при использовании браузера, сжимающего трафик, или прокси-сервера; при осуществлении голосовых и видео вызовов через мессенджеры "WhatsApp", "Viber" и "Там Там".

Текущий тарифный план "Мой разговор" закрывается для подключений, отправляется в архив и переименовывается в "Мой разговор 08_2017".

Юрий Смирных, руководитель департамента продуктов макрорегиона "Урал" Tele2:

"Все наши тарифные обновления основываются на запросах и пожеланиях наших клиентов, анализе профиля потребления и оптимальных предложениях. Социальные сети стали популярным каналом коммуникации, поэтому обновленное тарифное предложение дает еще больше возможностей для комфортного общения абонентов. В тарифные планы входят бесплатные звонки на номера Tele2, которые не расходуют пакет минут, а также безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах, вне зависимости от того, используют абоненты интернет-браузер на мобильном телефоне или официальные приложения. Кроме того, остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период при своевременном внесении абонентской платы".

Линейка "Мой Tele2" была запущена в апреле этого года и включает четыре пакетных тарифных плана: "Мой Tele2", "Мой онлайн", "Мой онлайн+" и "Мой разговор". Более подробная информация о параметрах тарифов и условиях оказания услуг указана на сайте tele2.ru.