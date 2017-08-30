Афиша Тюмень: в театр или кино можно попасть бесплатно

Проект "Афиша Тюмень" набирает обороты, в официальной группе "ВКонтакте" уже более 7 тысяч участников и с каждым днем их количество растет. В группе можно не только узнать о предстоящих мероприятиях, последних новостях из сферы культуры, но и поучаствовать в розыгрыше билетов в кино, театр или на концерты.

С пабликом Афиша Тюмень | КтоКуда72 все, что нужно для похода на культурные мероприятия – это быть подписчиком и делать репосты! Разыгрываются билеты на концерты и спектакли, на вечеринки и выставки, в кино и театры.

Так, самым популярным конкурсом репостов в группе стал розыгрыш билетов на моноспектакль Сергея Безрукова "И жизнь, и театр, и кино", который собрал более 50 тысяч просмотров и более 500 репостов. Еженедельно проходят розыгрыши пригласительных в кинотеатры "Атмос Синема" и "Премьер".

Отметим, что прямо сейчас в группе проходит розыгрыш билетов на концерт известной шведской музыкальной группы "Secret Service", который состоится в Тюмени в ДК "Нефтяник" 7 сентября. Для участия необходимо подписаться на группу и сделать репост конкурсной записи.