В честь 15-летия "МегаФон" привез 4G в место, где начинаются Уральские горы

МегаФон

Уральцы смотрят больше видео и увеличивают интернет-аппетиты. В этом году они скачают в 4G в 2 раза больше информации, чем годом ранее. Основные причины – расширение сети четвёртого поколения, доступность оборудования и наступление эры динамического контента.

Треть интернет-трафика уже приходится на видео. Эксперты Cisco прогнозируют, что к 2020 году этот показатель вырастет в 2,5 раза. Для комфортного просмотра контента только с начала года "МегаФон" на треть увеличил масштаб 4G и запустил сеть еще в 150 населенных пунктах Урала.

"Сеть четвертого поколения добирается даже в самые отдаленные места региона. В честь 15-летия работы "МегаФона" мы запустили 4G-интернет в поселке Харп на Ямале – месте, где берут свое начало Уральские горы. Жители этого населённого пункта, название которого переводится как "северное сияние", смогут ощутить по-настоящему быструю передачу данных", – рассказал директор Уральского филиала компании "МегаФон" Валерий Величко.

"Есть такой слоган: Ямал – территория сильных. От себя добавлю, что еще умных и ответственных. Только такие люди и компании могут жить и развиваться в нашем сложном геоклиматическом регионе. Спасибо "МегаФону" за сотрудничество, активное развитие сети на Ямале и обеспечение людей надёжной связью и интернетом", – отметил и.о. директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО Павел Космовский.

Любимый гаджет уральцев для выхода в сеть – 4G смартфоны. На них приходится 67% от общего объема передачи данных.

Пальму первенства в продажах оборудования уверенно занимают бюджетные девайсы, в том числе с поддержкой сети четвертого поколения. Средняя цена "умного" телефона в салонах "МегаФона" – 3,5 тысяч рублей. Этот фактор в том числе повлиял на двукратный рост пользователей 4G за год.

Для свободного доступа в интернет оператор предложил новые тарифы "Включайся!". Неограниченный доступ к любимым мессенджерам и социальным сетям, популярным видео- и аудиоресурсам, сверх этого комфортный объем гигабайт – сделали тарифы хитом продаж. Каждый третий выбирает вариант "Включайся! Общайся", условия которого действуют в поездках по России.

Отдых за границей набирает популярность – число туристов этим летом выросло на 40%.

В 220 странах мира действуют роуминговые соглашения с зарубежными операторами, и клиенты "МегаФона" могут пользоваться привычным номером. Почти в половине стран открыт 4G-роуминг. За счет скорости передачи данных и опции безлимитного интернета "Мир онлайн" интернет-трафик за границей в этом отпускном сезоне вырос в 8 раз.

"МегаФон" 15 лет на Урале. Цифры и факты

· У каждого третьего уральца есть SIM-карта "МегаФона"

· Полмиллиона пользователей с оператором более 10 лет

· Каждый второй пользуется мобильным интернетом

· По данным Роскомнадзора, самая масштабная сеть LTE у "МегаФона": более 52 тысяч базовых станций в стране

· 35 000 компаний пользуются корпоративной связью оператора

· 13 500 базовых станций и 24 100 км ВОЛС – масштаб сети на Урале

· 99,87 % – общая доступность сети в регионе

· 94,6 % – счастье клиентов согласно SMS-опросу

· За год удовлетворённость интернетом выросла в 2 раза

· 35 000 000 рублей на благотворительность – пятилетний вклад оператора в жизнь и здоровье уральцев

Работа оператора в серии короткометражных видео:

Серия первая. Основные моменты и достижения

Серия вторая. Работа над качеством

Серия третья. Любовь и тарифы