В Тюменской облдуме открылась фотовыставка о газификации региона

В Тюменской областной думе открылась фотовыставка "Реализация программы газификации в Тюменской области".

Исполняющий обязанности председателя Тюменской областной Думы, первый вице-спикер регионального парламента, глава депутатской фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов открыл фотовыставку "Реализация программы газификации в Тюменской области". Снимки, на которых запечатлены производственные процессы строительства газопроводов и газораспределительных систем в регионе, эпизоды подключения долгожданного "голубого топлива" в дома жителей городских и сельских поселений, представлены в фойе Большого зала заседаний регионального парламента. Авторы работ – сотрудники ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Андрей Артюхов отметил, что подключение газа к домам жителей региона – это важная и ответственная работа, которую с честью выполняют сотрудники компании "Газпром межрегионгаз Север".

"Я не понаслышке знаю, как важно вовремя подключить дома и объекты социальной инфраструктуры к "голубому топливу". Пятнадцать лет я жил и работал на Ямале, в крае, где это жизненно необходимо. Труд газовиков непрост, но почетен и уважаем", - отметил он.

По словам первого вице-спикера, в Тюменской области осуществляется эффективное взаимодействие всех органов власти в вопросе газификации. В основе программы газификации - принципы государственно-частного партнёрства.

"Закреплённые в нашем региональном законодательстве льготы на имущество, которые получило общество "Газпром межрегионгаз Север", свидетельствуют о том, что средства инвестируются и расходуются при этом эффективно. В нашей области составлена дорожная карта конкуренции рынков газа и сформулированы принципы эффективной газификации региона. Главный из них заключается в том, что строительство и содержание прокладываемой до населенного пункта газовой сети не должны приводить к увеличению тарифа на транспортировку. Уникальность тюменского проекта в том, что он основан на принципах минимизации стоимости и сроков подключения, а модератором процесса выступает компания – поставщик ресурса", - подчеркнул Артюхов.

От имени депутатов Тюменской областной Думы Андрей Артюхов вручил награды достойным представителям тюменских газовиков, которые внесли значительный вклад в программу газификации региона: директору по строительству АО "Строительное управление Север" Артуру Тляушеву, электрогазосварщикам 6-го разряда АО "Строительное управление Север" Валерию Марфину и Владимиру Пульникову.

Главный инженер АО "Газпром газораспределение Север" Сергей Кудрявцев рассказал о том, что Тюменская область в течение ближайших двух лет будет полностью догазифицирована, в основе этой работы - принципы эффективной газификации. При этом газовики строят сети сами, за счет своих средств и для себя, поэтому делают это быстро и качественно. С 2014 года в рамках программы построено 759,31 км газопроводов. В 54 населенных пункта газ пришел впервые, догазифицировано 83 населенных пункта. Возможность подключения к сетям газоснабжения получили 13 377 абонентов.

Добрые слова в адрес тружеников газовой отрасли высказали председатель комитета областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева и депутат облдумы, руководитель депутатской фракции КПРФ Тамара Казанцева.

Отметим, что выставка открылась в областном парламенте накануне профессионального праздника нефтяников и газовиков. Для многих жителей Тюменской области День работников нефтяной и газовой промышленности – это повод для особой радости и гордости. Наш регион был и остается мощным управленческим и интеллектуальным центром нефте- и газодобычи Западной Сибири.

Выставка, созданная участниками реализации программы газификации региона - первая в работе нового, осенне-зимнего парламентского сезона. С ней смогут ознакомиться участники заседания областной Думы, гости парламента, а также школьники и студенты, общественные организации в рамках проекта "Открытая Дума".

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Светлана Павлова