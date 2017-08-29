На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск отремонтировали 27 км покрытия

Фото: пресс-центр Росавтодора

В Тюменской области обновили дорожное покрытие на 27 километрах федеральной трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск

Подведомственное Росавтодору ФКУ "Уралуправтодор" на полтора месяца раньше намеченного срока восстановило слои износа дорожного покрытия на двух участках трассы (53+000-км 66+000 и 80+000-км 94+500).

Дорожники произвели фрезерование старого покрытия и санацию трещин в нем, устроили слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также укрепили обочины, сообщает пресс-служба Росавтодора.

В этом году на территории региона учреждение планирует отремонтировать более 60 километров трассы Р-402 Тюмень — Омск. На завещающей стадии находятся работы по реконструкции моста через реку Тобол на трассе Р-402.