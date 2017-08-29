Дворец творчества и спорта "Пионер" приглашает на день открытых дверей

День открытых дверей состоится во дворце творчества и спорта "Пионер" 2 сентября, начало в 12:00. Гостей будут встречать творческие коллективы, а каждый ребенок при входе получит приятный сюрприз.

На дне открытых дверей можно будет записать своих детей в любую студию, которая придется по душе и, конечно, с пользой и весело провести время вместе с детьми.

Гости смогут познакомиться с выставкой "Растем. Творим. Мечтаем", а также с педагогами, которые ответят на все интересующие вопросы и помогут подобрать студию по интересам.

Обращаем внимание, что записаться в объединения дворца "Пионер" можно будет по ул. Челюскинцев, 46 с 11:00 до 15:00. Запись в кружки центра науки, экологии и техники будет в этот день осуществляться по адресу пр-д Геологоразведчиков, 6а с 12:00 до 18:00.

Кроме того, "Пионер" подготовил интересные программы для детей всех возрастов. Детей постарше ожидает захватывающий квест под названием "Селфи". Каждому ребенку, который проявит интерес к квесту, будет дано задание сделать селфи в определенном месте дворца, и, конечно же, участники получат призы. Для детей младшего возраста прямо на сцене пройдет дискотека.

Во дворе дворца "Пионер" гости увидят представления на скейт-парке и познакомятся с различными субкультурами. В 12:30 начнется праздничный концерт с участием всех творческих коллективов "Пионера".

В центре туризма и краеведения по ул. Перекопской, 54 с 12:00 до 16:00 будут работать скалодром, лабиринт, интерактивная зона по спортивному и прикладному туризму.