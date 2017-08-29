В Тюмени пройдет велозаезд для школьников

Тюменцев приглашают принять участие в велозаезде "Взбодрись перед школой!". Школьников и их родителей организаторы городского велопутешествия приглашают в парк имени Гагарина сегодня, 29 августа.

Старт велозаезда назначен на 15.00, сбор участников у ж/д переезда. Как уточняют организаторы, велозаезд — не соревнования. Его основная цель — большой дружной колонной проехать по уютным местам нашего города и показать, как необычно и с пользой можно провести время. Перед выездом участникам будет предложено придумать название, девиз и маршрут движения колонны.

На участие в велозаезде можно зарегистрироваться в группе "Вконтакте". Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(3452) 68 - 41-22.