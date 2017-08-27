Тюменский центр занятости поделился опытом трудоустройства инвалидов

О схемах работы с жителями, имеющими инвалидность, рассказали коллегам из Свердловской области специалисты центра занятости населения Тюмени и Тюменского района. Представители соседнего региона побывали тюменском ведомстве с экскурсией, пишет "Комсомольская правда Тюмень".

Начальник отдела профориентации тюменского центра занятости Наталья Цацкина провела для гостей обзорную экскурсию по всем модулям центра профессиональной ориентации и рассказала, как имеющаяся материально-техническая база используется для построения системной профориентационной работы.

Психологи центра профориентации не только помогают школьникам определиться с выбором направления будущей профессиональной деятельности, но и выстроить полный алгоритм профессионального пути каждого отдельно взятого человека. Кроме того, модули центра используются для проведения профессиональных проб и углубленной кружковой работы.