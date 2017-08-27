Юных тюменцев приглашают поучаствовать в национальном творческом конкурсе

Детский национальный конкурс "Мир вашему дому" пройдет в Тюмени 3 и 4 ноября. Об этом пишет "Тюменская область сегодня".

Победителей определят в нескольких номинациях. Среди них - детская песня, народный фольклор, патриотический танец, национальные инструменты, народные оркестры, декоративно-прикладное творчество, театр моды, художественное слово.

Заявки на участие принимаются до 25 октября. Дополнительную информацию можно уточнить в группе конкурса "Браво, дети" в соцсети "Вконтакте".

Отметим, помимо Тюмени фестивали международного конкурса "Браво, дети!" проходят в 2017 году в Башкортостане, Челябинской области, Екатеринбурге, Самаре и Геленджике. Целями и задачами конкурса является пропаганда глубокого уважения к другой культуре, религии, традициям и обычаям, взаимопонимания, толерантности, добрососедских отношений как основных принципов во взаимоотношениях между различными народами.