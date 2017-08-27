Школьник из Тюмени изобрел микробный биореактор

Десять тюменских школьников представили регион в проектной образовательной программе "Большие вызовы" на базе центра "Сириус" в Сочи. Путевки на смену ребята получили по итогам Всероссийского конкурса проектных работ, пишет "Комсомольская правда Тюмень".

В Сочи ребята решали инженерные, технологические, исследовательские задачи, актуальность которых продиктована глобальными вызовами, стоящими перед современной цивилизацией. Кураторами стали ведущие российские технологические компании и вузы.

Тюменцы удивили экспертов нестандартными подходами и креативными решениями. Например, предложили тренажер Брайля, модель робота-строителя, способ безопасного компактного хранения и транспортировки водородного топлива и т.д.

Эксперты высоко оценили работу ученика ишимской школы №8 Артема Старокорова, который предложил проект "Ресурсосберегающие технологи переработки вторичных материалов". Вместе с единомышленниками он разработал новый вид сырьевого продукта - брикет, полученный в результате максимального извлечения железа.

Савелий Кауртаев из физико-математической школы Тюменской области трудился в направлении "Агропромышленные и биотехнологии" и разработал микробный топливный элемент — биотехнологическое устройство, преобразующее энергию химических связей органических веществ в электричество посредством микроорганизмов.