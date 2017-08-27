Врачи ОКБ№2 спасли жизнь новорожденному с редкой патологией

В детском стационаре областной клинической больницы №2 прооперирован младенец с редким пороком развития. Ребенок родился "с сердцем нараспашку" - оно билось за пределами грудной клетки в брюшной полости, защищенное лишь тонким слоем кожи. Ситуация осложнялась аномальным расположением других внутренних органов.

Как отметили в областном департаменте здравоохранения, такие случаи встречаются в среднем у пяти новорожденных из миллиона и несут прямую угрозу для жизни маленького пациента.

Во время операции детский хирург Татьяна Сергиенко восстановила естественную анатомическую структуру организма ребенка. Сейчас малыш чувствует себя хорошо и, по мнению докторов, при соответствующем уходе и лечении ребенку о перенесенной операции будет напоминать лишь небольшой шрам на животе.

Успешно провести сложную операцию и послеоперационную реабилитацию ребенка позволил не только профессионализм врачей. Существенным фактором стала и оснащенность ОКБ №2 современной техникой для высококачественной диагностики и оказания медпомощи.