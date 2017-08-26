Тюмень за день: 25 августа

Жаркие дни в Тюмени закончатся со следующей недели

Тюменцы успевают насладиться последними жаркими летними днями. По прогнозу виртуальных синоптиков, похолодание придет в областную столицу в начале следующей недели.

К разговору об имущественной поддержке бизнеса приглашают тюменских предпринимателей

27 сентября в 14 часов в малом зале администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) состоится круглый стол по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемой департаментом имущественных отношений.

В Тюмени пройдут открытые соревнования по спортивному туризму на воде

Открытые областные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях состоятся 27 августа на озере Цимлянском.

Тюменцев научат ходовому ремеслу индонезийцев

Уже сегодня, 25 августа, в коворкинге "Моя территория" тюменцы смогут погрузиться в атмосферу Индонезии. В рамках "Коворкинг-тура" пройдет бесплатный мастер-класс по горячему батику. У его участников есть возможность научиться тому, чем большинство жителей Индонезии зарабатывают себе на жизнь.

В этом году в Тюменской области первоклассников больше на полторы тысячи

Готовность школ к новому учебному году обсудили накануне на заседании президиума регионального правительства. Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер сообщил, что все образовательные организации готовы принять учащихся.