Тюменский психолог рассказала, как адаптировать ребенка к школе после каникул

До начала учебного года остались считанные дни. На что следует обратить внимание и как помочь школьникам войти в непривычный ритм после каникул, рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского государственного университета Галина Морева.

Самое важное и, пожалуй, сложное, это вернуться к школьному распорядку дня. Галина Морева советует готовиться к нему задолго до похода в школу.

"Режим – это не просто рано лечь спать и рано проснуться. Это некий ритм отдыха и активности. И если сон – это отдых, то должна быть и активность у ребенка. Чтобы уснуть пораньше, ребенок должен устать. Поэтому нужно предлагать ему активные игры, совершать совместные прогулки, но, ни в коем случае, не засиживаться за просмотром телевизора или планшета", - отмечает она.

Следующий момент, на который следует обратить внимание, это мотивация. Встречая ребенка после школы, нужно спрашивать его не о полученных оценках, а сконцентрировать внимание на новых знаниях, которые он приобрел на уроках.

Задача родителя – вселить в юного ученика уверенность в том, что главное в школе – это не отметка, а удивительные открытия. Если говорить о первоклассниках, то здесь немалая роль отводится и педагогам.

Посещение новых кружкой, секций и занятия с репетиторами лучше отложить на пару-тройку недель. Первые дни учебного года ребенок должен посвятить учебе, привыкнуть к тому, что теперь нужно делать домашние задания. А уже потом можно постепенно вводить новые занятия и добавлять нагрузку.