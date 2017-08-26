В Тюмени работает горячая линия для родственников наркозависимых

Любые вопросы, напрямую или косвенно связанные с алкогольной или наркотической зависимостью близких, тюменцы могут обсудить со специалистами службы семейного консультирования.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, ежедневно с 8.30 до 17.00 для этого работает телефон горячей линии 8(3452) 673-673, а также можно лично прийти на консультацию со специалистами Службы семейного консультирования в Тюмени по ул. Комсомольская 6., тел. 8(3452) 673-673; в Тобольске - 8-й микрорайон, д.40., тел. 8(3456) 24-50-50; в Ишиме - по ул. К. Маркса, д.38, каб.6, тел. 8-950-495-63-00.

За 2016 года специалисты этих подразделений областного Центра профилактики и реабилитации оказали более 1700 консультаций зависимым гражданам, около 2700 консультаций их близким и родственникам, свыше трех тысяч телефонных консультаций.

"Благодаря профессионализму специалистов службы и всего центра реабилитации зависимые ребята в итоге подыскивают хорошую работу, сами организуют малые предприятия. Восстанавливаются и семьи, рождаются дети", - рассказала руководитель службы Ольга Яковлева.