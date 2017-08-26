Учителя Тюменского района поучаствуют в ток-шоу и квестах

Традиционный педагогический совет в Тюменском районе в этом году пройдет в необычном формате. Организаторы приготовили для участников ток-шоу, квесты и "Педагогическую поэму" у костра.

Учителя поговорят об управлении изменениями в образовательных организациях, новых результатах и перспективах развития. Всего в районной конференции педагогических работников примут участие 150 человек.

Конференция является сиквелом прошедшего в апреле квеста "Образование в Тюменском районе. Эпизод 2", в котором участвовали руководители органов управления образованием и педагогическая общественность Тюменской области и Югры.

В первый день конференции участники посетят различные тренинги на командообразование, мастер-классы по основам техники ведения переговоров и эффективной коммуникации, основным приемам антистрессовой защиты, вечером соберутся у настоящего костра на "Педагогической поэме".

Во второй день педагоги отправятся по четырем маршрутам, которые приведут одних на семинар-тренинг "Имидж современного руководителя образовательной организации" и дискуссионную площадку "Поединок" с родителями, а других - на семинар "Социальные сети" и мастер-класс "Работа с одаренными детьми". Здесь же состоится знакомство участников с деятельностью общественной организации Тюменского района "Совет родителей".

После завершения работы секций делегаты конференции отправятся на пленарное заседание в формате ток-шоу и торжественную церемонию чествования педагогических работников "Столичного", пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".