Югорские эксперты обучают тюменцев социальному предпринимательству

В Тюмени стартовала обучающая программа для тренеров школы социального предпринимательства. Экспертами проекта выступают приглашенные специалисты из Центра инноваций социальной сферы поддержки предпринимательства Югры, пишет "Тюменскaя облaсть сeгодня".

Напомним, решение проводить курсы в Тюмени было озвучено на "Социальном конструкторе Югры" - Форуме для лидеров социальных проектов, прошедшем ранее. Организатором выступил центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры.

Ольга Сидорова, региональный представитель Фонда "Наше будущее" уточнила, что программа является уникальной, поскольку была сформулирована с учетом социальной и экономической специфики региона, но в то же время она универсальна и может применяться в различных регионах России.

"На счету каждого тренера – много интересных предпринимательских и социальных бизнес-проектов. Мы сознательно используем пул своих, югорских бизнес-тренеров, и не только помогаем в обучении, запуске проекта но и сопровождаем его в дальнейшей реализации, что дает каждому из участников этого процесса бесценный опыт, а также позволяет сделать проект устойчивым и успешным", - отмечает Ольга Сидорова.