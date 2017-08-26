Тюменский поисковый отряд ищет помощников

Тюменский поисковый отряд "Белая Сова" принимает в свои ряды добровольцев. Чтобы стать поисковиком, не нужна специальная подготовка. Необходимо лишь стремление помочь и желание творить добро.

В зависимости от возраста человеку подбираются обязанности. Это может быть как распространение информации в социальных сетях, отслеживание комментариев, печать и расклейка ориентировок, так и поиски на местности, но к ним допускаются лишь лица старше 18 лет, пишет "Мой портал".

Чтобы стать членом поискового отряда, вы можете придти на собрание, сам поиск или написать любому из координаторов отряда. Также можно заполнить анкету в группе (https://vk.com/poisksova).