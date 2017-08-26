Тюменским малообеспеченным семьям помогут подготовить детей к школе

Автономная некоммерческая организация "Делай добро" объявила в Тюмени сбор школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей. Ребятам пригодятся тетради, ручки, карандаши, краски и пеналы.

"До нового учебного сезона осталось совсем не много времени. Есть семьи, которые не могут самостоятельно собрать детей в школу. У нас на попечении более 10 семей, в которых от четырех до 13 ребят. Всем им нужны школьные принадлежности", - отмечают в некоммерческой организации.

Передать канцелярию или готовые портфели со школьными принадлежностями можно предварительно связавшись с волонтерами по телефонам: 89292691250 и 89129232096. Более подробная информация есть в официальной группе АНО "Делай добро".