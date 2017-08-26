Тюменцы узнают, как организовать путешествие по Азии самостоятельно

Встреча с путешественницей Еленой Спеховой состоится в тюменском коворкинге "Моя территория" 30 августа в 19:00. Эксперт расскажет слушателям, как путешествовать по Азии "дикарем": что с собой взять, чем питаться, на чем передвигаться и сколько на это потребуется денег.

Елена начала ходить в походы в 2012 году. Девушке всего 23 года, а за ее плечами уже 4 азиатских страны: Индонезия, Тайланд, Вьетнам, Шри-Ланка, и более десяти походов по России. Дикарем Елена ездила на Кавказ, Приполярный Урал, Хребет Кодар, Шумакские гольцы, Таганай Катунский хребет и в другие места.

Елена призывает к тому, чтобы избавиться от всех страхов в пользу активного образа жизни. По словам путешественницы, большинство людей не могу разрешить себе отправиться в поездку или поход по одним и тем же причинам: не с кем оставить детей или животных, надо работать или учиться, надо доделать ремонт. Но на деле эти проблемы не решаются с течением времени, а люди продолжают отказывать себе в удовольствии ощутить всю полноту эмоций. Людей пугает, как сложится поход, будет ли маршрут сложным и какая будет погода, пишет "Мегaтюмень".