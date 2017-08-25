Тюменцев научат ходовому ремеслу индонезийцев

Уже сегодня, 25 августа, в коворкинге "Моя территория" тюменцы смогут погрузиться в атмосферу Индонезии. В рамках "Коворкинг-тура" пройдет бесплатный мастер-класс по горячему батику. У его участников есть возможность научиться тому, чем большинство жителей Индонезии зарабатывают себе на жизнь.

Батик — это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов, традиционное индонезийское творчество. На ткань (шелк, хлопок, шерсть, синтетику) наносится краска. Рисунок обводится четкими границами, которые получаются с помощью специального закрепителя.

"Не страшно, если вы никогда не рисовали или не держали кисть в руках долгое время, вместе мы создадим красивую картину своими руками. Я расскажу интересные факты о батике и Индонезии, покажу, на что стоит обратить внимание, и после мы приступим к созданию рисунка", — рассказала ведущий мастер-класса Валерия Раздорская.

Мастер-класс начнется в 19 часов в коворкинге "Моя территория" (Ванцетти, 1).

Для участия в мастер-классе необходимо отправить заявку в личные сообщения "Вконтакте".

"Коворкинг тур" — это серия мероприятий, которые будут полезны тем, кто желает больше узнать о той или иной стране, погрузиться в ее атмосферу или спланировать свой отпуск. Уже прошли встречи, посвященные Японии и Израилю.