В России выберут первого интернет-супергероя

На сайте http://internethero.ru стартовало первое в России голосование за интернет-супергероя – героя, которого наделяет силой интернет. Персонаж, набравший максимальное количество голосов, станет героем короткометражного художественного фильма. Фильм снимет телеком-оператор "Дом.ru", организатор проекта.

Супергероев создали 8 известных российских интернет-художников - Александр Доброкотов, Жгун, Чилик, Duran, Gudim и другие. Среди персонажей - человек-роутер, который посвятил жизнь самоотверженной борьбе с лишними проводами; человек-интернет, который непобедим перед своими врагами, поскольку знает все их тайны; мемомен, телепортирующий интернет-мемы в реальность.

Проголосовать за понравившегося героя на сайте проекта может любой интернет-пользователь. Итоги голосования будут подведены 12 сентября. Супергерой, набравший максимум голосов, появится в граффити в 10 городах-миллионниках*, а также станет героем фильма. Премьера фильма состоится в декабре.

"В мире существует десятки героев с суперспособностями, но еще не было того, чьи способности связаны с интернетом. Мы предложили художникам придумать таких героев, а интернет-пользователям – выбрать лучшего. Интернет стирает границы и дает возможность общаться, учиться, работать, развлекаться, не выходя из дома. "Дом.ru" - один из лидеров по количеству обслуживаемых клиентов в России – делает все, чтобы интернет был доступным, надежным и быстрым. Мы постоянно улучшаем скоростные характеристики интернета, запускаем новые тарифы и проекты, развиваем собственную общедоступную Wi-Fi сеть", - рассказывает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

*Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск.