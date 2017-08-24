В ялуторовском музее откроется выставка советских игрушек

Выставка "Игра на все времена", посвященная игрушкам советского периода, откроется в музее "Дом природы" структурного подразделения "Ялуторовский музейный комплекс" ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" 31 августа.

Игрушки появились еще в первобытном обществе и на протяжении всего своего существования преобразовывались и меняли свое назначение. Выставка "Игра все времена" посвящена игрушкам нашего детства. Вниманию посетителей будут представлены любимые игрушки советского периода из различных материалов. Это пластмассовые и резиновые игрушки в образе животных или героев сказок и мультфильмов, уютные и домашние плюшевые игрушки, а также легендарные настольные и логические игры – лото, шахматы, кубик-рубик, Вавилонская башня.

Любимой игрушкой девочек во все времена была кукла, которая на выставке предстанет в различных вариациях. Посетители смогут увидеть коллекцию обрядовых и обережных кукол из фондов Ялуторовского музейного комплекса, кукол в народных костюмах, а также кукол, подаренных музею туристами из разных уголков мира. Выставка продлится до конца сентября.