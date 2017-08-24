Тюмень за день: 23 августа

В ходе модернизации на тюменском заводе БКУ создано триста новых рабочих мест
Три модернизированных цеха завода БКУ в ходе рабочей поездки осмотрел губернатор Владимир Якушев во вторник, 22 августа. Предприятие, построенное в советское время, переживает второе рождение. Крупный инвестор – ООО "Уралмаш НГО Холдинг" - в 2013 году выкупил площадку и начал масштабную реконструкцию известного в Западной Сибири завода.
Участок улицы Котовского в Тюмени на время перекроют
С 25 по 28 августа для транспорта будет закрыт участок улицы Котовского — от пересечения с улицей Холодильной до пересечения с улицей Минской.
Тюменцев приглашают на выставку местных художников
Живописные полотна тюменских художников представлены на выставке "Такая разная Тюмень" в информационно-библиотечном центре ТюмГУ по адресу улица Семакова, 18, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.
Губернатор Тюменской области провел заседание антитеррористической комиссии
Первоочередной темой планового заседания антитеррористической комиссии в Тюменской области, которое провел глава региона Владимир Якушев, стала готовность образовательных учреждений к началу нового учебного года.
В Тюменской области в лесу пропал мужчина
18 августа спасателям поступило сообщение о том, что в Тобольском районе, в зоне 10-го километра автодороги Бекерево — Ушарово, ушел в лес и до настоящего времени не вернулся местный житель 1938 года рождения.
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