Тюмень за день: 23 августа

В ходе модернизации на тюменском заводе БКУ создано триста новых рабочих мест

Три модернизированных цеха завода БКУ в ходе рабочей поездки осмотрел губернатор Владимир Якушев во вторник, 22 августа. Предприятие, построенное в советское время, переживает второе рождение. Крупный инвестор – ООО "Уралмаш НГО Холдинг" - в 2013 году выкупил площадку и начал масштабную реконструкцию известного в Западной Сибири завода.

Участок улицы Котовского в Тюмени на время перекроют

С 25 по 28 августа для транспорта будет закрыт участок улицы Котовского — от пересечения с улицей Холодильной до пересечения с улицей Минской.

Тюменцев приглашают на выставку местных художников

Живописные полотна тюменских художников представлены на выставке "Такая разная Тюмень" в информационно-библиотечном центре ТюмГУ по адресу улица Семакова, 18, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Губернатор Тюменской области провел заседание антитеррористической комиссии

Первоочередной темой планового заседания антитеррористической комиссии в Тюменской области, которое провел глава региона Владимир Якушев, стала готовность образовательных учреждений к началу нового учебного года.

В Тюменской области в лесу пропал мужчина

18 августа спасателям поступило сообщение о том, что в Тобольском районе, в зоне 10-го километра автодороги Бекерево — Ушарово, ушел в лес и до настоящего времени не вернулся местный житель 1938 года рождения.