ВИЧ-поезд пробудет в Тюмени три дня

Министерство здравоохранения России совместно с ОАО "РЖД" проводит всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Тюмень станет 12-м по счету городом-участником, куда прибудет специально оборудованный вагон. Тестирование пассажиров, отправляющихся в путь, начнется с утра 24 августа.

"Только в Тюменской области на учете с диагнозом ВИЧ состоит более 20 тысяч человек. Стоит помнить, что если это заболевание выявлено вовремя, а пациент обратился за медицинской помощь и начал получать необходимую терапию, то он может вести свой обычный образ жизни, рожать здоровых детей, быть активным в обществе и полезным своей семье, — отмечает директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. — Я призываю всех тюменцев и гостей нашего города воспользоваться уникальной возможностью и пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию".

Сделать это можно будет с 24 по 26 августа с 9 до 16 часов в здании тюменского железнодорожного вокзала на втором этаже в зале ожидания.