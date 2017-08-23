Губернатор Тюменской области провел заседание антитеррористической комиссии

Первоочередной темой планового заседания антитеррористической комиссии в Тюменской области, которое провел глава региона Владимир Якушев, стала готовность образовательных учреждений к началу нового учебного года.

Традиционно их приемку осуществляет межведомственная комиссия, особое внимание уделяется вопросам пожарной и антитеррористической безопасности. По словам первого заместителя губернатора Натальи Шевчик, все образовательные учреждения, а это более 800 зданий, готовы принять учеников.

По оценке начальника областной полиции Юрия Алтынова, видеокамеры, установленные в местах массового пребывания людей в муниципалитетах, имеют положительный эффект в повышении уровня общественной безопасности граждан.

Так, на 54,9 % сократилось количество преступлений против жизни, здоровья и имущества граждан, совершенных в местах, оборудованных видеокамерами. Системы видеонаблюдения позволяют в режиме онлайн получать информацию и контролировать оперативную обстановку.

На сегодня в областном центре установлено более трех тысяч камер видеонаблюдения, половина - на территории площадей, парков, скверов, в жилом секторе, надземных и подземных пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры, которые интегрированы в Центр управления нарядами УМВД России по Тюмени.

На совещании также обсудили вопросы защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и эффективность регулирования миграционных процессов, сообщается на сайте правительства региона.