На тюменских дачах поискали нелегальных мигрантов

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Оперативно-профилактическое мероприятие "Дача" прошло на территории юга Тюменской области. Больше тысячи сотрудники различных подразделений регионального УМВД поверяли садовые товарищества, чтобы выявить лиц, нарушающих миграционное законодательство.

"В общей сложности выявлено 559 правонарушений в этой сфере. Судом принято решение о выдворении с территории Российской Федерации 43 граждан. Проверено 1783 объекта, установлено 73 адреса с признаками фиктивной постановки на учет иностранных граждан", — поделились итогами мероприятия в пресс-службе тюменской полиции.