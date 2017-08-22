"Дом.ru" предлагает интернет и ТВ за 1 рубль

Телеком-оператор "Дом.ru" предлагает подключить интернет и цифровое ТВ всего за 1 рубль за первый месяц пользования. По этой же цене доступны дополнительные сервисы и установка оборудования. Новые и действующие клиенты компании могут воспользоваться предложением с 20 августа до 31 октября.

Новые абоненты могут выбрать тариф "Мой конструктор" или один из 3 тарифов линейки "Мне нравится". Действующие клиенты "Дом.ru" могут стать участниками акции, если перейдут с кабельного на цифровое ТВ или подключат новые услуги.

Также за 1 рубль в месяц можно подключить дополнительные сервисы: скоростной бонус (увеличение скорости интернета до 100 Мбит/с), телеархив (доступ к ТВ-каналам в течение 3 дней после эфира), тематические пакеты каналов, подписки в видеотеке. Установка оборудования - ТВ-приставки или CAM-модуля для доступа к цифровому ТВ, Wi-Fi роутера – тоже стоит всего 1 рубль.

Подключить услуги можно на сайте https://domru.ru, по телефону 51-30-30 или в центре продаж. По специальной цене сервисы доступны с даты подключения и до 10 января 2018 года. После периода тест-драйва все услуги и сервисы можно будет подключить по фиксированной цене. Воспользовавшись предложением, можно сэкономить до 680 рублей только за первый месяц.

"Мы внимательно изучили клиентский опыт и подготовили предложение, которого нет на российском телеком-рынке. У абонентов есть почти 5 месяцев, чтобы попробовать разные возможности "Дом.ru": выбрать комфортную скорость интернета, набор ТВ-каналов и дополнительных сервисов. Клиенты могут контролировать свои расходы и платить только за то, чем действительно пользуются", – комментирует директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

В тарифы линейки "Мне нравится" входят цифровое ТВ "Дом.ru TV" (до 213 телеканалов, из них сразу 84 – в HD) и интернет (скорость – от 40 до 100 Мбит/c). Тариф "Мой конструктор" состоит из 7 "кубиков". Две опции – интернет на скорости до 50 Мбит/с и 33 телеканала – включены в тариф изначально, еще пять "кубиков" абонент выбирает самостоятельно. Можно подключить любое количество дополнительных "кубиков", в период тест-драйва они стоят 1 рубль в месяц.