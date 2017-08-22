День флага в Тюмени отпразднуют флешмобами, концертами и викторинами

22 августа отмечается День государственного флага России. В Тюмени в честь праздника пройдут концерты, викторины, флешмобы – и это далеко не полный список мероприятий.

Посмотреть, как триколор будет развиваться на самой высокой точке Моста влюбленных, горожане и гости областной столицы смогут на набережной Туры. В 14:00 часов здесь стартует необычная акция, организатором которой является "Молодая гвардия Единой России". Профессиональные альпинисты поднимутся на мост и под гимн страны водрузят флаг на высоту 67 метров. Гостям мероприятия вручат около трехсот лент с триколором. Здесь же будут работать художники по аквагриму, которые нарисуют флаг РФ на лицах всех желающих. Самым эрудированным предложат поучаствовать в соцопросе, основная цель которого - понять, насколько хорошо тюменцы знают историю флага.

Вечером горожане могут отметить День государственного флага РФ сразу на двух концертных площадках: с 17:00 - на Цветном бульваре, а с 18:00 – у Дворца национальных культур "Строитель".

Цирк-студия "Икар", вокальный ансамбль "Русская душа", детская студия народного танца "Сибирята", театр моды "Клеопатра" и другие артисты выйдут на сцену на Цветном бульваре. Здесь также планируется проведение викторин и работа интерактивных площадок.

Зрителей, пришедших на праздник к ДК "Строитель", ждет выступление народного хора им. Г. Цыбульского, который исполнит гимн России, хореографической студии Dance Hit, ансамблей "Академия" и "Сибирская забава", автора-исполнителя Павла Андреенко и многих других.

У тех, кто вечером не сможет выбраться в центр города, есть возможность отметить День флага на площадках недалеко от дома. Они будут работать практически во всех частях города: в Тарманах, поселке Березняки, зоне отдыха Заречных микрорайонов, на Лесобазе и др.